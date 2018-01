Tlanchinol

a falta de un profesor, desde el año pasado, generó la inconformidad entre padres de familia de la telesecundaria 99, de Pueblo Hidalgo, en Tlanchinol, situación por la que acordaron tomar las instalaciones de la institución educativa hasta que les repongan al docente.

La inconformidad está vigente entre los habitantes de Pueblo Hidalgo porque en la telesecundaria de la localidad carecen de un profesor desde 2016 y en septiembre de 2017, que resolvieron tomar la escuela, prometieron enviar a uno, pero hasta la fecha siguen esperando.

Los padres de familia consideran que la molestia es porque sus hijos no tienen acceso a la educación como debe ser por la falta de ese profesor y que pese a que las autoridades educativas conocen el problema, no dan una respuesta favorable.

Para tranquilizar el asunto, el martes dialogó con los tutores el supervisor de telesecundarias de la zona 028, Cristino Camargo García.

Los inconformes dijeron que el problema data desde agosto de 2016 y que la titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo Sayonara Vargas Rodríguez no ha cumplido.

El 19 de octubre del 2016, pobladores retuvieron al supervisor por el mismo asunto y fue liberado con el compromiso de que la SEPH enviaría a un profesor suplente, que hasta el momento no llega.Los padres anunciaron la toma de las instalaciones para hoy y mantendrán en paro las labores hasta que resuelvan el problema.

