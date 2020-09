Toman panistas de Tulancingo oficinas de comité estatal

Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional en Tulancingo, tomaron la tarde de este domingo 13 de septiembre las oficinas en Pachuca del comité ejecutivo estatal del instituto político, tras trascender el anuncio de la candidatura de Juan Carlos Muñoz Saucedo a la presidencia municipal.

Los inconformes señalan que nuevamente no se tomó en cuenta a la base del panismo, por lo que no permitirían la imposición de la eventual candidatura de Muñoz Saucedo.

En entrevista telefónica, Eliceo Lemus Rodríguez, dirigente del PAN en Tulancingo, dijo conocer de varios compañeros de su partido quienes externaron su intención de abanderar la candidatura a la que la semana pasada renunció Julio César Soto Márquez.

Dijo que se mantendrán en la sede estatal panista hasta que los dirigentes los atiendan, insistiendo que no permitirían imposición de candidatura alguna.

