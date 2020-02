Pachuca.- La administración estatal trabaja en coordinación con el gobierno federal para que el diseño y construcción del aeropuerto Felipe Ángeles contemple la conexión entre Santa Lucía y Pachuca, y que en un futuro no sea complicado el desarrollo del tren interurbano, explicó el secretario de Movilidad, José Luis Guevara Muñoz.

En entrevista, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) recordó que el tren que irá de Hidalgo a Santa Lucía, tiene varias etapas, y actualmente están en la primera que consiste en garantizar que en el diseño y construcción del aeropuerto Felipe Ángeles esté contemplada la conexión hacia Pachuca.

Lo anterior, dijo, porque si desde la construcción del aeropuerto no lo tienen resuelto, tendrían un problema, ya que no podrían considerar un tren, porque entonces no sabrían por dónde pasaría.

“Ahora lo que estamos pugnando en la relación y coordinación con el gobierno federal, es para que quede lista esa conectividad; y nuestro primer objetivo ahí es que exista esa conexión porque si no después no hay cómo hacerlo”, refirió.

El titular de la Semot detalló que una vez que el transporte público quede contemplado en el proyecto federal, esperarían la conclusión del aeropuerto para hacer la preparación del tren, con las conexiones listas, porque el derecho de vía ya existe.

“Vendría la construcción del aeropuerto y entonces, en una segunda fase seguiría la construcción y la ampliación del tren interurbano que iría de Téllez a San Lucía, y tener conectividad de Felipe Ángeles a la Ciudad de México”, explicó.

Guevara Muñoz precisó: “Ahorita nos estamos enfocando a que dentro del proyecto Felipe Ángeles esté contemplada esa conectividad para que en una siguiente etapa se pueda construir, sino aunque lo queramos hacer no vamos a poder hacerlo”.

En octubre de 2019, el funcionario dio a conocer que como parte de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, Hidalgo contará con un tren interurbano, además que ampliarán la carretera México-Pachuca en dos cuerpos, y establecerán un BRS (bus rapid service, por sus siglas en inglés) que conecte a Pachuca, Tizayuca y Santa Lucía.

