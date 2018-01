Magistrados aprobaron por unanimidad que se consideraran inoperantes e infundados los agravios presentados por Roberta Trejo y otros

Pachuca

Por primera ocasión, el Tribunal Electoral del Estado Hidalgo (TEEH) realizó la traducción en hñähñu y náhuatl de una sentencia, con el fin de garantizar la impartición de justicia efectiva y reconocer los derechos de los pueblos indígenas.

El pleno del organismo jurisdiccional local confirmó la resolución del expediente QO/HGO/269/2017, radicado en la comisión nacional jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) el 16 de noviembre de 2017.

Durante la sesión pública del pleno, magistrados del TEEH aprobaron por unanimidad que se consideraran inoperantes e infundados los agravios presentados por Roberta Trejo Pablo y otros, en los expedientes TEEH-JDC-063/2017, TEEH-JDC-064/2017 y TEEH-JDC-065/2017.

En un análisis profundo del tema, se expuso que únicamente los agravios correspondientes a que la autoridad responsable fue omisa en resolver respecto a que la urgencia debió haber sido justificada, a que no analizaron el hecho de que no se les dejó leer el acta, no contestaron el agravio referente a que existió falta de alternancia en la dirigencia estatal del PRD, no calificaron su planteamiento respecto a que a nivel nacional se ordenó convocar a elecciones y a nivel estatal se avaló la conformación de la dirigencia estatal y, por último, que omitieron prevenir, percibir o dar vista a las autoridades encargadas de perseguir la violencia política, resultaron fundados pero inoperantes.

