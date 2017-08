Por segundo año consecutivo la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) expresó a la UAEH su encomiable felicitación por el adecuado y transparente manejo de los recursos que presenta la universidad. La máxima casa de estudios abrió los trabajos de fiscalización de la cuenta pública 2016, un ejercicio jurídico que no solo da cumplimiento a la normativa, sino que amalgama la confianza hacia la institución. La responsabilidad contable coloca a la Autónoma de Hidalgo entre los primeros lugares de calificación por la entrega oportuna y de calidad en el contenido de los informes trimestrales requeridos cada año por la ASEH. A pesar de los retrasos en la entrega de presupuesto por parte del gobierno del estado, la universidad cumple y cumple bien, no lo dice el funcionariado que en ella converge, lo refirma el máximo órgano de fiscalización en el estado. Y es que la Autónoma de Hidalgo cuenta con una serie de fortalezas, como el Patronato universitario, autoridad colegiada que asegura que el uso de los recursos públicos que llegan a la institución sean destinados a la educación media superior, superior y de posgrado. Actualmente, la UAEH presenta un incremento significativo en infraestructura, la cual no solo representa espacios nuevos sino la integración de profesores investigadores con doctorado y maestría que refuerzan la calidad de la educación que se imparte. La universidad trabaja desde hace más de dos décadas en la cultura de la transparencia, lo que significa una ventaja para saber cuáles son los aciertos y los elementos que puede corregir en beneficio de la institución. Derivado de estos buenos resultados que emanan de las auditorías, la máxima casa de estudios de la entidad se ve fortalecida y da certeza a la sociedad hidalguense del correcto y transparente manejo de los recursos depositados en ella. De filón. El Colegio de Notarios de Hidalgo incurrió en anomalías durante la asignación de nuevas patentes al finalizar la pasada administración estatal, ello demuestra cómo en una misma entidad federativa la transparencia no transita en la misma dirección.

