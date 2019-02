Tras agresiones, pedirá Diana Bayardo protección policial

Pachuca.- La representante del Partido del Trabajo (PT) ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEE), Diana Bayardo, pedirá al gobierno del estado protección policial luego de acusar que ayer intentaron atacarla de nuevo.

Hace unos minutos, previo a la sesión del organismo, la representante dio a conocer que en los últimos tres años abrió cinco carpetas de investigación por agresiones en su contra, sin que a la fecha sean resueltas.

Por ello y a raíz de los hechos en la madrugada del lunes pedirá por escrito al secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar protección policiaca.

“Y si no lo hacen como no lo han hecho con mis compañeros quedan evidenciados que los que no tienen interés en proteger a los ciudadanos de Hidalgo son ellos”, advirtió Diana Bayardo quien dijo de no ser atendida acudirá a instancias nacionales e internacionales.

Ayer, la excandidata a diputada denunció que un comando armando planeaba un ataque a su persona por lo que tuvo que escapar de su domicilio.

