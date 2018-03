Tras casi dos semanas, continúa desaparecido joven de la UAEH

Daniel vestía pantalón, camisa y saco color café el día que fue visto por última vez

A casi dos semanas de su desaparición tras supuestamente salir rumbo a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde estudia, continúa sin conocerse el paradero de Luis Daniel Aguilar, el joven cuya familia ha buscado por diferentes medios sin saber hasta el momento dónde se encuentra.

Fue el 21 de febrero cuando comenzó a circular por redes sociales su fotografía con la leyenda: “Hola familiares y amigos, pido su valiosa ayuda para difundir la foto de mi sobrino Luis Daniel Aguilar Zapata, ya que el día de ayer salió rumbo a la Universidad Autónoma de Hidalgo y hasta el día de hoy no se sabe nada de él, cualquier dato que tengan de su paradero por favor comentarlo en este número 771 144 8174, se los agradeceríamos mucho”.

Así, inició la búsqueda que más tarde apoyó también la organización civil Sonrisas Perdidas, en cuya ficha de datos 001823 consta la desaparición del joven estudiante de 19 años.

Daniel vestía pantalón, camisa y saco color café el día que fue visto por última vez, su familia inició la carpeta de investigación por persona no localizada ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), y salió a las calles a pegar carteles para dar con su paradero; no obstante, hasta ayer no existía reporte sobre su localización.

El mes pasado, este diario publicó que según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), hasta finales de 2017 existía un conteo de al menos 179 personas extraviadas en la entidad.

De esos casos, 48, lo que representa 27.74 por ciento del total, ocurrieron en Pachuca, capital del estado, lugar donde también desapareció Daniel.

