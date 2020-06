Ese afán y obstinación de no aceptar el pasado y querer cambiarlo, modificarlo. No poder entender que el tiempo pretérito no cambiará ya, si acaso se podrá modificar valiéndose del presente para que el futuro sea diametralmente opuesto a lo que ya pasó. El tiempo pasado nos enseña que de los errores cometidos se puede aprender para no volver a cometerlos, lo cual es perfecto y loable ya que se vuelve una enseñanza.

Pero… ¿cambiar el pasado solo porque no se adecua a nuestro presente?, el pasado no se conjuga en “hubiera” ni tampoco “y si” el pasado simplemente fue, será y no volverá. Entonces, repito, ¿cuál es la obstinación por cambiarlo? Al parecer no se tiene actualmente una reconciliación con lo que ya pasó y por tanto se busca modificar, incluso violentar la historia y por ende a los protagonistas del pasado tratando de cuestionarlos ¿Por qué actuaron de tal o cual forma? ¿Acaso no percibían que sus acciones eran racistas, clasistas, dominantes y colonialistas? Después del asesinato artero y vil del afroamericano George Floyd ocurrido en Minneapolis el 25 de mayo se desataron protestas contra el racismo descomunal que ha imperado en EU desde su independencia. Esas protestas antirracistas se fueron multiplicando hasta llegar a cada rincón del mundo entero. Los manifestantes han buscado, mediante marchas, que no exista más racismo y sí una equidad que se ha buscado desde tiempos remotos y no llega. Las marchas han desembocado en pintas, consignas y en una animadversión contra las estatuas de personajes que en su momento –y de acuerdo al razonamiento de los manifestantes– hicieron mucho daño a la sociedad ya que fueron claramente racistas, xenófobos o recalcitrantes conservadores que no aceptaban cambios. Entre los personajes de las estatuas que se han derribado figuran: Cristóbal Colon navegante genovés que descubrió “El nuevo mundo”, el rey Leopoldo II de Bélgica que se caracterizó por colonizar el Congo Africano explotando sus riquezas naturales y minerales masacrando a su población, Winston Churchill primer ministro inglés que durante la segunda Guerra Mundial hizo frente a los nazis, Robert Milligan que si bien fue un traficante de esclavos también logró la construcción de los muelles de las indias occidentales en Londres y que gracias a estos Reino Unido se posicionó como potencia. Y así muchas otras estatuas que, seguramente, esperan ser derribadas o vandalizadas y se sumarán poco a poco.

Por lo pronto el Reino Unido debate arduamente sobre la conveniencia de ocultar el pasado. No es una metáfora… es literal. Una de las primeras víctimas de la “guerra contra las estatuas” fue la dedicada a Winston Churchill frente al Parlamento británico, la cual fue vandalizada con la pinta “era un racista”. Preservarla frente al vandalismo vivido ya durante las manifestaciones del “Black Lives Matter”, como se le conoce a este movimiento social, ha encendido la ira de los conservadores. Acusan al alcalde laborista de Londres Sadiq Khan de rendirse ante los violentos vándalos y no poner orden. El propio Boris Johnson, primer ministro actual, ha irrumpido con fuerza en un debate que ha logrado eclipsar la grave crisis que ha provocado la pandemia a causa de Covid-19.

Las protestas contra el racismo han resurgido como nunca antes, la desigualdad racial es básicamente el detonante que lucha por un nuevo mundo en el que la equidad exista, paradójicamente como en su momento lo buscó Cristóbal Colon; un mundo en el que se pudiera vivir sin los vicios europeos, sin guerras y oportunidades de que una utopía se volviera realidad y no solo una ficción.

“Nuestra religión es amar y venerar a los patronos”, escribió Emerson en su introducción a Hombres representativos. El héroe erigido así en objeto de culto es un santo secularizado.

Divinidad, profeta, libertador, revolucionario, reformador, conquistador, explorador, político, rey u hombre de letras, son figuras, epítetos diferentes con los que se designan a los grandes hombres. Mensajeros del mundo de los valores, son quienes inician las grandes épocas creadoras de la historia. El gran hombre domina mediante su accionar nuestra existencia, sin él, no seriamos capaces ni de representárnosla. Somos sus deudores por todos nuestros beneficios actuales. Propiamente hablando, él es único e irremplazable, le sirve a su época como punto de referencia seguro y mantiene a un nivel elevado el criterio de enjuiciamiento de las cosas. Según Mircea Eliade, los héroes se distinguen de los humanos por el hecho de que continúan actuando después de muertos. Además, sus restos se cargan de temibles poderes mágico-religiosos. Sus tumbas, sus reliquias, sus monumentos, sus cenotafios, operan sobre los vivos durante largos siglos. En cierto sentido, se podría decir que los protagonistas de la historia al ser recordados mediante un monumento se acercan a la condición divina gracias a su muerte disfrutando de una post-existencia ilimitada que no es ni larvaria ni puramente espiritual, sino que consiste en una supervivencia sui generis, puesto que depende de los restos, de las huellas, de sus ideales.

Es cierto existieron buenos y malos protagonistas de la historia que al fin y al cabo fueron humanos con aciertos y errores, amaron y odiaron, señores de vida y muerte.

Pero olvidar lo que hicieron, borrarlos de la historia, ignorarlos, sería tanto como no haber aprendido acerca de ellos tanto de sus aciertos como de sus errores y al no obtener una enseñanza puede repetirse la historia. ¿Tú lo crees?… Yo también.

Comentarios