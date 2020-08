La pandemia cambió nuestra realidad en este 2020. No hay actividad humana que no se haya visto trastocada y el rubro de la educación, de la difusión de la cultura y las artes no es la excepción. Cada año, desde hace tres décadas, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) organiza la Feria Universitaria del Libro (FUL) que por primera vez en su historia será llevada a cabo de manera virtual. Por supuesto, nada de esto se sabía cuándo se concibió la edición número 33, que sabemos, empieza a planearse con un año de anticipación. Pero con la irrupción de la pandemia, las autoridades universitarias tuvieron que adaptarse, pensar en una forma de realizar la fiesta de las letras sin arriesgar a los asistentes. Este mismo año, según relató en entrevista radiofónica el rector Adolfo Pontigo, ya se han llevado a cabo dos ferias del libro de manera virtual: la Feria de la Rosa y la de Zacatecas. Pero la diferencia con ellas, explicó Pontigo, será la magnitud de la FUL, pues desde hoy se llevarán a cabo 290 actividades a través del denominado megaportal. No hubo otra opción: adaptarse o morir, y la UAEH no podía sustraerse del reto que significa esta pandemia. Desde esta tribuna, deseamos que la FUL llegue a buen puerto, que la lectura encuentre en las plataformas virtuales nuevos públicos, y que la fiesta de las letras continúe más allá de desafíos futuros, tan impredecibles como el Covid-19. Bienvenida la primera FUL virtual de la historia. De filón. Al parecer al secretario de Seguridad Pública de Hidalgo,Mauricio Delmar Saavedra le falta conocer su propio equipo de inteligencia. Pese a que la entidad cuenta con un moderno Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, Coordinación e Inteligencia (denominado C5i), considerado el más avanzado del país, el secretario Delmar dijo ayer en entrevista que no tiene datos que indiquen que opera una red de trata en la entidad, pues “no tenemos denuncias al 911 o al 089, por lo cual yo considero que no hay una red en todo esto”. ¿Es en serio?

Comentarios