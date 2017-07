Pachuca

A un mes del incidente en el que el conductor de un camión de volteo atropelló y mató a una persona, además que impactó siete vehículos, Javier Sánchez Lazcano, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), explicó a este diario, sin referir al caso, que delitos como homicidio, lesiones y daño a la propiedad pueden sumar una pena de entre 30 y 40 años de prisión.

En entrevista, el también coordinador de la maestría en derecho penal y ciencias penales, dijo que en el caso de que una persona cometa varios delitos las penas pueden sumarse, siempre y cuando no rebasen la máxima de 60 años que estipula el código penal para el estado.

A pregunta expresa, comentó que en el caso del homicidio doloso, de acuerdo con el artículo 138 del código para Hidalgo, las penas oscilan entre 25 y 40 años de prisión.

En el caso del delito de lesiones, abundó el académico que existen diferentes punibilidades dependiendo de la afectación a la salud, las mínimas podrían ser desde una multa de 50 unidades de medida de actualización (Umas), hasta una pena máxima que, según el artículo 141, puede ser de cuatro a 10 años de cárcel.

En el caso del daño a la propiedad, las penas dependen del monto de los perjuicios y en medida que ese monto incremente, la pena también será mayor.

“Cuando la pena es menor de cuatro años de prisión, las personas pueden acceder a la conmutación de la pena. Cambiamos pena de prisión por trabajos en la comunidad o a pena multa, pero un requisito para que yo pueda cambiar mi pena de prisión por multa o trabajos en favor de la comunidad, es que pague la reparación del daño, si no la pagan no pueden acceder a ese beneficio”, enfatizó Sánchez Lazcano.

Refirió que en ese delito, penas mayores a cuatro años de prisión no pueden cambiar la manera de pagar, por lo que ya no existe la necesidad de parte del sentenciado de pagar la reparación del daño, pues de cualquier modo lo pagará con cárcel.

En casos de ese tipo, las víctimas de los daños a la propiedad, con el objetivo de que no se queden sin la reparación, pueden acceder a un fondo que establece la Ley General de Víctimas.

El caso del camión de volteo

Hace un mes, el 14 de junio, según testimonios y entrevistas realizadas por el MP, cerca de las 11 horas un camión naranja de volteo sin placas conducido por el hoy procesado por tres delitos impactó a una camioneta Frontier en la localidad San Juan Tizahuapan, de Epazoyucan.

El chofer de la camioneta se bajó para reclamar sobre el impacto y el conductor del camión lo arrolló y avanzó cerca de 50 metros con el cuerpo sin vida del hombre debajo del vehículo.

Más tarde huyó rumbo a Pachuca y en la avenida Madero, entronque con avenida Universidad, a la altura de la Sagarpa, cerca de las 11:30 horas impactó cinco vehículos.

Luego del choque intentó huir por la misma vía con dirección a Tulancingo, donde chocó un Tsuru (taxi) y una Golf en la avenida que lleva a la localidad Carboneras en Mineral de la Reforma; fue detenido a las 11:38 horas.

El procesado, de 40 años, con domicilio en la colonia La Raza de la capital, continuará los términos en prisión preventiva desde el centro de reinserción social (Cereso) de Pachuca.

