Como si nos faltaran complicaciones en estos momentos, ayer una tromba literalmente colapsó a la capital del estado. El fenómeno meteorológico duró más de una hora y fue suficiente para inundar zonas del centro y buena parte de las colonias ubicadas en los municipios conurbados de Mineral de la Reforma y Zempoala. El viejo Río de las Avenidas, hoy cubierto con concreto y convertido en una vialidad con el mismo nombre, estuvo a punto de desbordarse y provocar una inundación como aquella que marcó la historia de la ciudad en el siglo XX, en junio de 1949. La tromba de ayer nos recordó que Pachuca es vulnerable al cambio climático y que no estamos preparados para fenómenos extremos, que cada vez serán más frecuentes. Hoy, que buena parte de la ciudad se encuentra intervenida por la Secretaría de Obras públicas, debido a la remodelación y ampliación del bulevar Colosio, quizá valdría pensar en un plan para reforzar el drenaje de la Zona Metropolitana de Pachuca. Se trata de un proyecto que ya ha sido considerado por gobiernos del pasado pero que quizá por no ser una obra que pueda presumirse, ha sido enviado al cajón del olvido. Empero, lo ocurrido ayer nos deja claro que es una asignatura pendiente que de no concretarse podría conducirnos a una tragedia como la que vivió Pachuca en aquella lejana década de 1940. De filón. Y regresando a la pandemia del Covid-19, ayer en la conferencia nocturna del sector salud se dio a conocer que Hidalgo está por encima del promedio nacional respecto a la ocupación hospitalaria a causa de esa enfermedad. Resulta que en Hidalgo se encuentran ocupadas 35 por ciento de las camas disponibles, algo que ya comienza a preocupar a las autoridades de todos los niveles y que también debe llamarnos a reforzar las medidas de prevención y aislamiento.

