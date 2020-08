En el siglo V aC el historiador Tucídides, describe la derrota que Atenas sufrió frente a Esparta y que atribuye a la imprudencia ateniense de abrir otro frente, al querer conquistar también Sicilia. En la Historia de la guerra del Peloponeso, narra como el ateniense Nicias se da cuenta de la imprudencia militar de iniciar dos guerras, el costo, anuncia será la derrota, para evitarla, llama al presidente de la sesión a discutir nuevamente la decisión, sin ser escuchado, se impone la sentencia que ha sido previamente tomada. Frente a la posibilidad responsable de reflexionar, planear alternativas, se opta por el desatino, por el naufragio general. Ante el desastre no hay imaginación, no existen rutas, se cancela la discusión, la libertad y la dignidad son perseguidas. La voz de Nicias fue apagada, desoída: Alcibíades, su rival en política, extrema los ánimos, los polariza y consigue que los ciudadanos atenienses apoyen la expedición militar, que termina en un desastre.

La historia, suele repetirse en muchos momentos, su circularidad nos pregunta, nos enseña, se constituye en mapamundi del espíritu trazado a lo largo de complejas y contradictorias travesías de la historia.

La paradoja, no aprendida, es que cuando los políticos triunfan sobreviene la derrota. En sus Souvenirs de la revolución de 1848 Tocqueville “describe cómo los individuos y los grupos fueron arrasados por fuerzas que ellos mismos habían puesto en movimiento. Los reformadores impulsados por una ola de su propia creación lograron un triunfo momentáneo, pero esas mismas fuerzas acabaron por destruirlos (José Antonio Aguilar).

Tocqueville reflexionaba “habríamos sido más fuertes si hubiéramos sido menos exitosos”. Este discurso, en el contexto mexicano, muestra cómo a pesar de las dificultades, los golpes y ataques constantes que viven instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y/o distintas ONG’s, la democracia mexicana ha podido consolidarse poco a poco. La dañan severamente políticos, que con palabras y discursos, sobrecargan las expectativas democráticas.

El incumplimiento de compromisos y promesas ha engendrado una sociedad frustrada, enojada, reclamante, desilusionada.

Ese comportamiento político se alimenta del engaño, la manipulación, la demagogia y el populismo. En el terreno económico, sin duda, hay muchos Nicias que han advertido sobre el fracaso de esa asignatura y la necesidad de cambiar o de (re) construir una nueva ruta económica.

Es el caso del economista y premio Nobel Joseph E Stiglitz, quien, en primer término reconoce, que la economía de mercado no está funcionando para amplios sectores de la sociedad, cuál es entonces la alternativa al fundamentalismo de mercado, el Nobel de Economía propone un modelo “un rebalanceo programático del poder entre el Estado, los mercados y la sociedad civil nos permitirá avanzar hacia un sistema más libre, más justo y más productivo.

El capitalismo progresista implica redactar un nuevo contrato social entre los votantes y los gobernantes, entre los trabajadores y las corporaciones, entre los ricos y los pobres”. ¿Cómo debe ser ese nuevo contrato social? Evidentemente, debe adaptarse a las condiciones particulares de cada Nación. En el caso particular de México, la economía puede dar signos de recuperación, sí y solo sí, la voz, propuestas, las ideas y planteamientos de los empresarios son, no solo escuchadas sino incorporadas como un programa de trabajo. Sin la vitalidad y acción empresarial no habrá recuperación económica posible. El combate a la pobreza y la igualdad social se pueden alcanzar, solamente, con la generación de empleos bien calificados y con salarios crecientes, que permitan el ensanchamiento de una clase social, la trabajadora, bien remunerada y con acceso a educación.

Hoy el país se encuentra en medio de diversos frentes, varios de ellos muy graves, por ejemplo: la violencia delincuencial, el manejo de la pandemia, el desempleo. Desactivarlos, desmontarlos y resolverlos es urgente.

Para alcanzar soluciones que nos enfilen hacia ese posible nuevo contrato, son indispensables las voces críticas, capaces de leer, en medio de la maraña de intereses y conflictos, la claridad del diálogo, el respeto y la civilidad que deben mantener el Estado y la sociedad. ¿Cuáles son las soluciones a los conflictos de hoy? en este tiempo demoledor, la voz, la crítica, el cuestionamiento son robustos mecanismos de fiscalización. El diálogo, la profundidad reflexiva, el lenguaje y las ideas de periodistas y analistas de revistas fundamentales como Nexos, garantizan que la vigilancia del poder es la única manera de evitar que el despotismo y/o el populismo sean la nueva normalidad.

Ayer Nicias, hoy Nexos es el espíritu que permite que diferentes ideas y opiniones se enfrenten y evolucionen.

Comentarios