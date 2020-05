Con toda justificación, trabajadores del hospital regional Tula-Tepeji (HRTT) bloquearon ayer la carretera intermunicipal en protesta tras las agresiones que recibieron el domingo por parte de familiares de un paciente contagiado del Covid-19. Como resultado de la irrupción de personas al HRTT, un médico fue puesto en riesgo, no solamente por la violencia física a la que fue expuesto, sino por el riesgo de contagio que implica la violación a los protocolos de salud. Luego de todo eso, ahora sí, las autoridades estatales y municipales fueron a ver qué diablos pasa en el nosocomio, pese a que apenas el 4 de mayo una persona perdió la vida al arrojarse desde una ventana en ese mismo lugar. ¿No les fue suficiente lo ocurrido apenas un par de semanas antes para reforzar la seguridad? Ante la negligente y criminal pasividad de las autoridades, los médicos y trabajadores de la salud hicieron lo único que les quedaba: parar las actividades, bloquear una carretera y exigir elementales condiciones de seguridad para realizar su labor, tanto sanitaria como de vigilancia frente a la crisis que implica la pandemia. Veremos si el secretario de Seguridad Mauricio Delmar y el responsable de la secretaría de Gobierno Simón Vargas, ahora sí no dejan a su suerte a los trabajadores de la salud, esos que frecuentemente son llamados héroes pero que, en los hechos, son arrojados a laborar sin siquiera darles equipo suficiente para salvaguardar su propia integridad. En lugar de estar distrayendo a policías estatales en retenes para morder so pretexto del Hoy no circula, las autoridades deberían resguardar a los trabajadores de la salud. De filón. Lo que sí ha logrado el programa Hoy no circula es promover las aglomeraciones de personas durante las protestas en su contra, lo cual es un éxito… para fomentar el contagio del Covid-19.

