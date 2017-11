Tuzas con un pie en la final de liga

Tigres recibirá a las de Hidalgo el sábado en el Universitario

Pachuca.- Las Tuzas sacaron una importante ventaja en casa al vencer 4-0 a Tigres en la semifinal de ida de la Liga MX Femenil. Las anotaciones del partido fueron de Mónica Ocampo, Lizbeth Ángeles (dos) y Karla Nieto.

Las del norte, a pesar de llegar constantemente a la portería tuza, no pudieron sentenciar ninguna jugada.

El partido

La primera mitad fue cerrada, ya que ambos equipos llegaron a las porterías contrarias pero ninguno pudo concretar.

Al minuto 20, Yahin Madrid le pegó de larga distancia con la pierna derecha a la portería de Ofelia Solís, sin embargo, no pasó nada. Minutos después, la misma jugadora tuza llegó por la banda izquierda y centró a ras de pasto, Yaquelin García llegó barriéndose, pero no logró rematar.

La felina Belén Cruz cobró un tiro libre y el esférico pasó cerca del palo izquierdo de la portería tuza. La jugada más peligrosa de las regias fue por parte de Katty Martínez, quien hizo un tiro de pierna derecha desde fuera del área y pasó muy cerca del travesaño de Alejandría Godínez. El primer tiempo terminó 0-0.

En la segunda mitad, Katty Martínez hizo una chilena dentro del área y pasó cerca del poste derecho de Alejandría. Las del norte llegaban más al área de las locales.

Al 63 llegó la primera anotación del partido tras una jugada polémica, donde el árbitro marcó penal a favor de las Tuzas por una supuesta mano de Yazmín Enrique. Mónica Ocampo fue la encargada de cobrar la pena máxima y puso el 1-0 en el marcador.

El segundo gol para las Tuzas corrió a cargo de Lizbeth Ángeles, que estaba en el área y en un primer remate la dejó en las manos de la portera regia, pero Solís soltó el balón y nuevamente Ángeles tiró para concretar la anotación.

Las Felinas siguieron atacando, pero sin conseguir un gol que las metiera en el partido,

En un descuido Bere Muñoz tomó el esférico y solo llegó al área de Tigres donde disparó, pero la guardameta regia se lanzó y mandó el balón a tiro de esquina.

Al 90, las Tuzas tuvieron otra oportunidad y no la desaprovecharon; en un descuido Karla Nieto anotó el tercero de la noche, pero ahí no acabaría todo, Lizbeth Ángeles le pegó al balón que pegó en el poste y entró a la portería, así cerraría el marcador 4-0.

Tigres recibirá a las Tuzas el sábado en el Universitario para definir a la finalista de la Liga MX Femenil.

