UAEH, ABIERTA A CUALQUIER INVESTIGACIÓN

Pachuca.- El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Adolfo Pontigo Loyola refirió que la institución académica está abierta a cualquier indagación que requiera la unidad de investigación financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En entrevista vía telefónica con Carlos Loret de Mola en su programa de radio, el primer universitario expresó que aún no ha recibido notificación de alguna autoridad facultada para investigar ese tipo de cuestiones.

“Lo que yo sé es exactamente lo que ustedes saben. Sí hay una medida cautelar en cuanto a una cuenta de la universidad, pero que no afecta el desarrollo de la institución; yo estoy atento a la llegada de cualquier notificación.”

Lamentó la violación del secreto bancario y financiero, ya que por ley no debería saberse y enfatizó que no se tiene ningún dinero que no sea de la universidad ni a nombre de esta.

“Tampoco hemos recibido ni un solo peso de ninguna estancia extranjera; el dinero que está depositado en las cuentas de la universidad, no es de ninguna persona, es estrictamente de la institución”, refirió el rector durante la entrevista.

Puntualizó que no existe ninguna irregularidad, ya que lo que se ha hecho ha sido bajo el marco del derecho. “La universidad de Hidalgo se encuentra entre las mejores instituciones de educación pública del país; no hemos sido nunca participantes de la ‘Estafa maestra’, como se ha hablado de otras. Estamos entre las mil 200 mejores del mundo, y que sobre todo, nuestras auditorías nos las ha hecho la Auditoría Superior de la Federación (ASF); no hemos tenido ningún problema”.

Subrayó que la institución está en la mejor disposición en el momento que reciba una notificación para abrir la indagatoria más amplia, “y puedo garantizar que no van a encontrar ninguna irregularidad jurídica ni de recursos extraordinarios que no deban estar y que no sean de la universidad”.

Aclaró que el dinero que está en cuentas a nombre de la UAEH es de la institución, es lícito y ha sido auditado por la ASF, y que “por la violación flagrante que se pueda dar al secreto financiero y fiduciario, no estoy en condiciones de referir ninguna cantidad hasta que no se aclare de manera legal los aspectos relacionados con este tema”.

Finalmente, lamentó que esas acusaciones se den a unos días de celebrar los 150 años de vida institucional y argumentó que no es la primera vez que la máxima casa de estudios de la entidad enfrenta un problema legal: “Ya enfrentamos uno, que fue la autonomía, y nos fuimos a las últimas consecuencias; esto no va a ser la excepción”.

En redes sociales, el rector manifestó, a través de un comunicado, que derivado de esa situación iniciarán las estrategias legales que correspondan y reiteró que la confianza en las autoridades universitarias y la legalidad que provee el Estado de Derecho permitirá ratificar el posicionamiento que ha alcanzado la institución.

Ayer, el titular de la unidad de inteligencia financiera de la SHCP Santiago Nieto declaró a medios de comunicación que la Autónoma de Hidalgo es la institución investigada por la dependencia, luego que detectaran movimientos financieros inusuales.

El primer universitario Adolfo Pontigo Loyola refirió que aún no ha recibido notificación de la autoridad facultada por la acusación de lavado de dinero contra la institución

