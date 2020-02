UAEH en el ranking de economías emergentes de THE

Es una de las 16 instituciones mexicanas que figuran en la lista

SANDRA FRANCO / REDACCIÓN

Pachuca.- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo aparece dentro del ranking de universidades de economías emergentes del Times Higher Education (THE), es una de las 16 instituciones mexicanas que figuran en la lista.

De acuerdo con el ranking dado a conocer ayer, ese incluye instituciones de países clasificados por el London Stock Exchange’s FTSE Group como “emergente avanzado”, “emergente secundario” o “frontera”.

La lista usa los mismos 13 indicadores que el ranking mundial para evaluar a las instituciones en rubros como la investigación, enseñanza, transferencia de conocimiento y visibilidad internacional.

La calificadora internacional informó que dichos indicadores han sido recalibrados para reflejar las prioridades de desarrollo de las universidades en las economías emergentes, además, cabe mencionar que China ocupa las primeras cuatro posiciones del ranking en el orbe.

La máxima casa de estudios de la entidad se encuentra en la posición 501 plus y está acompañada de instituciones como la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), entre otras.

A nivel nacional, las primeras posiciones de ese ranking las ocupan la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

México comparte el ranking con 46 países más y se posiciona como una nación “emergente avanzada”.

Times Higher Education (THE) ha reconocido a la institución por su calidad al ubicarla en el lugar 1001 plus del orbe. El año pasado, la UAEH se mantuvo en la posición 101 plus de Latinoamérica y ratificó su excelencia al colocarse en la cuarta dimensión de las mejores instituciones públicas y privadas de educación superior del país.

Ese mismo organismo la ubica en el 101-200 del ranking de impacto universitario 2019, al posicionarse de manera individual por objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, está en el lugar 48 en igualdad de género, en el 40 de acción por el clima y en el sitio 101-200 por salud y bienestar.

Igualmente, THE colocó a la UAEH por primera vez en el lugar 601 plus de la categoría ciencias de la vida y por segunda ocasión alcanzó el lugar 801 plus de la categoría ciencias físicas, de acuerdo con el listado que evalúa por área del conocimiento.

La clasificación evalúa rubros como la investigación, enseñanza, transferencia de conocimiento y visibilidad internacional

Comentarios