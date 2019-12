La forma en que son manejados los recursos financieros de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) tiene una manera muy particular de ganarse, de tiempo atrás, el reconocimiento de organismos reconocidos a nivel nacional. Cada centavo que ejerce la máxima casa de estudios de la entidad está plenamente justificado y auditado. Ese es el resultado del primer lugar obtenido en materia de rendición de cuentas en la Métrica de Gobierno Abierto 2019. El estudio arrojó que la Autónoma de Hidalgo obtuvo 0.90 de uno en su calificación en los subíndices de participación y transparencia, colocándola entre las cinco instituciones mejor calificadas del país. Dicho ejercicio, coordinado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas AC (CIDE), pone de manifiesto la excelsitud con la que se ha conducido un grupo de personas que han luchado por más de 30 años por el desarrollo del estado desde la trinchera académica y que hoy tienen a la institución en los primeros planos nacionales. Solo las mentes mezquinas podrían poner en tela de juicio la responsabilidad administrativa que se desprende de la Autónoma de Hidalgo, institución que atiende a más de 60 mil estudiantes y de donde se desprende el 90 por ciento de la investigación que se hace en el estado. Para esos personajes que anteponen intereses políticos, la UAEH pone a su disposición, de manera pública, información relevante como subsidios, donaciones, transferencias de dinero o en especie y toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos. Como estipula el artículo 74 de la ley de transparencia, la universidad no se guarda nada. Ofrece también los ingresos, promociones y terminación de relación laboral del personal; la remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño. La UAEH, acostumbrada a las mejores prácticas financieras, padece desde hace casi un año el congelamiento de cuentas que afectan a jubilados, quienes podrían dejar de recibir ese beneficio en 2020 si la unidad de inteligencia financiera no resuelve la controversia en lo inmediato. Pero quien teje los hilos de esta maniobra perversa y sin razón no se encuentra quizá en ese órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sino en el propio estado de Hidalgo. Para ellos, corroídos por la ambición, habrá un capítulo negro en la historia de la entidad. Entretanto, las garzas se regocijan en este nuevo logro, que va directo a robustecer el orgullo de pertenecer a una de las instituciones educativas más sólidas del país. Enhorabuena para la comunidad universitaria más grande de Hidalgo. De filón. Solo 10 gasolineras de Hidalgo fueron sancionadas por la Profeco en 2019. O las verificaciones fallaron o las estaciones de servicio remediaron el camino de la tranza.

