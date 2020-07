Para Susy Carrillo Chontkowsky, en este día tan especial En medio de una competencia realmente cerrada para lograr el campeonato del ridículo se enfrentan dos de nuestros elefantes blancos más señalados: la unidad de inteligencia financiera y la Fiscalía General de la República. Ambas, fueron las respuestas más aceleradas para resolver las exigencias de la cuarta caravana de protesta contra la inutilidad del régimen en turno.

Según los ideólogos más conspicuos, tal era la acción que los reclamantes estaban esperando. Un aparato que reaccionara de manera eficaz para salirle al toro y emocionar al respetable en los tendidos, pues ya acusa desesperación y franco aburrimiento, al punto de exigir la devolución de las entradas.

La famosa unidad de inteligencia financiera, asegura Santiago Nieto –ese Savonarola de quinto talón– ya encontró por fin las denuncias por desvío de recursos, peculado y enriquecimiento ilícito, transferencias internacionales importantes, cuentas y bienes inmuebles, empresas “patito” que han succionado durante 30 años a Pemex y a su sindicato…

Más las formas de trabajo de Carlos Romero Deschamps, complementados por los multimillonarios robos en ultramar encubiertos por los sexenios pasados, mismos que el Ministerio Público se encargará de solucionar a satisfacción para el esperado borrón y cuenta nueva. Al ser entrevistado el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero solo alcanzó a contestar que se trataba de algo parecido a las pamplinas de siempre.

Santiago Nieto, sin facultades. Gertz Manero sí las tiene, pero… La UIF de marras es tan solo una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No tiene otras facultades que no sean las de revisión administrativa, y nunca ha contado con dientes ministeriales que la hagan resolver otra cosa que no sean las magníficas cuentas congeladas que, como se ha comprobado, no sirven sino para asustar a incautos.

Quien sí tiene –desde que esta administración arrancó– todo el material, todas las facultades más algo así como chorrocientas denuncias presentadas contra los grandes huachicoleros de este país, es la propia Fiscalía de Gertz Manero. Y si no ha actuado en consecuencia se debe ni más ni menos a los pactos de inmunidad e impunidad celebrados entre este y las mafias gubernamentales de la historia moderna que obligan a todos a quedarse callados.

Duarte, Lozoya, Zerón, Ayotzinapa… simple jugarreta electorera El daño causado a la Nación por los delincuentes –que todos sabemos quiénes son– no debe ser motivo de befa ni de sarcasmo público, de burla a la sociedad. Es algo demasiado serio como para andar utilizándolo para salir del paso. Es una cuestión de la que depende el presente y el futuro inmediato de este país y nadie tiene derecho a mentarlo, si realmente no se va en serio tras los huesos de los responsables.

Pero parece que todo se quiere abordar con el apetito electoral para ganar tiempos y espacios de aquí a la próxima elección, para saltar la vara de la opinión pública que ya no está para esas bromas. Los Duarte, Lozoya, Zerón, Ayotzinapa están en la misma jugarreta. Algo realmente deleznable.

Irma Eréndira Sandoval de Ackerman y el dichoso oficio circular Para darle la música de fondo de denuncia, se suma la temible Irma Eréndira Sandoval, hermana del seguro candidato de Morena a gobernador de Guerrero, esposa de John Ackerman, el impostor infiltrado para sabotear cualquier intento de independencia del Instituto Nacional Electoral.

La dichosa secretaria Sandoval, formada entre las huestes administrativas de Ángel Heladio Aguirre Rivero, aquél manipulador de la tragedia de la amapola en La Montaña guerrerense, ha desatado la cacería de brujas más espeluznante –por ñoña– de que se tenga memoria en toda la historia del gobiernito mexicano.

Por medio del fatídico Oficio Circular, siguiendo las técnicas de la comandanta Rocío Nahle para pretender prohibir la producción y distribución de las energías renovables, ordena nada menos que sean revisados todos los expedientes de los procedimientos de responsabilidad administrativa que puedan enviarse al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para sustanciarlos y emitir las resoluciones que procedan.

Todos aquellos hechos que hayan tenido lugar entre julio de 2013 hasta julio de 2017. Y agrega: en el caso de conductas irregulares, deben sancionarse en los términos previstos por los órganos internos de control, las unidades de responsabilidades y las direcciones de verificación patrimonial.

El documento de Sandoval rebasa toda posibilidad de asombro El documento de marras detalla que si durante la investigación se advierten fallas no graves, aun así deberán realizarse los desgloses correspondientes, “cuando las características particulares de cada asunto lo permitan, para que ustedes las investiguen y en su caso, sancionen”.

Remata ese sonsonete con una pieza retórica que no tiene desperdicio y que, por derecho propio, ingresará al museo de los ridículos: “Les recuerdo que juntos estamos haciendo historia, y por lo tanto les conmino a enfrentar con la mayor convicción, dedicación y entrega este reto, a no perder más tiempo, (a) actuar con celeridad y (a) utilizar nuestras facultades sancionadoras, para que pronto estemos en posibilidad de rendir cuentas al pueblo de México, que apostó por un cambio verdadero”.

¿Qué les digo? El documento así, en blanco y negro, rebasa toda posibilidad de asombro, aunque caiga en manos de alguien que andaba en La Conchinchina. Desafortunadamente no hubo un reportero que abordara al gélido fiscal Gertz para preguntarle su opinión. Hubiera sido un platillo suculento la declaración del primer tapador de los trastupijes. Allá ellos.

Palos de ciego que ya colman la paciencia de los electores Lo cierto es que hasta la fecha nadie conoce las facultades que tenga la unidad de inteligencia financiera para encarcelar corruptos marca caguama como los que menciona Santiago Nieto, y no hay nadie que conozca la capacidad de investigación y sancionadora de la Secretaría de la Función Pública que avale la remota posibilidad de concretar decorosamente las instrucciones contenidas en la circular de marras.

Se trata de dos palos de ciego enfocados directamente a seguir colmando la paciencia de los electores. Si salió de las buchacas intelectuales de los ideólogos del régimen, este es el momento exacto para cambiar de borrachos, antes de que este congal deba ser cerrado por estar contaminado de ignorancia y abuso.

Esperamos sinceramente que no constituyan las respuestas a los proyectados inversionistas que cayeron durante la cena de la Casa Blanca. Porque ese es un jueguito que ya se saben, desde que el peñanietismo, más salidor, les ofreció una cartera de 3 billones de pesos de inversión en materia de las reformas estructurales petroleras. Nunca llegó un peso.

¿Todavía confía usted en Irma Eréndira, Santiago y Alejandro? Si el mundo conocido y los socios a la vista, ya nos han juzgado –a lo mejor por una percepción injusta– como los reyes y señores del trastupije, la componenda y la perversión, ¿quién va a confiar en las promesas de Santiago Nieto y de Irma Eréndira Sandoval, así como en la inacción de Alejandro Gertz‎? Es un canto de sirenas que no tiene océano.

A lo mejor estamos reeditando la famosa película franquista de Luis G Berlanga Bienvenido Míster Marshall, donde se relataba la decepción de las fuerzas vivas de la Sierra castellana, por no recibir la visita largamente anunciada de aquél general norteamericano encargado de la reconstrucción europea.

Ojalá no sea ni la una ni la otra. Desafortunadamente si no es alguna de las dos,‎ es que no puede ser ninguna. Esperemos que haya sido un gazapo. Total, a todos estos ya estamos acostumbrados. Estamos haciendo historia, ¿no es así? El Sistema Nacional Anticorrupción da para ese y 10 mil ridículos más.

¿No cree usted? Índice Flamígero. En marzo de 2019 la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el congelamiento de las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por presunto lavado de dinero. En mayo de 2020 el segundo tribunal colegiado del vigésimo noveno circuito ordenó a la UIF desbloquear los 151 millones de dólares distribuidos en seis cuentas bancarias de la UAEH, congeladas en febrero de 2019. Un par de días después, Nieto volvió a congelarlas. Acto seguido el vocero de la FGR armó que la UIF incurrió en falsedades y que por eso se levantó el aseguramiento. “Que no mientan, el caso lo tiró por unanimidad un tribunal federal por las mentiras de la UIF, chequen la sentencia”, señaló. Sin embargo, el titular de la UIF Santiago Nieto aseguró que las seis cuentas de la UAEH solo estuvieron libres durante “unas horas” y que actualmente los 151 millones de dólares, de seis cuentas de HSBC, se mantienen bloqueados como resultado de una investigación por lavado de dinero. El 1 de junio de este mismo 2020 un juez federal modificó la suspensión otorgada en favor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y ordenó que las cuentas bancarias de esa institución permanezcan aseguradas, a petición de la unidad de inteligencia financiera. La Fiscalía General de la República no ha hecho más comentarios al respecto.

