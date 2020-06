Christopher Silvester, catedrático de historia en Peterhouse, Cambridge, durante más de diez años trabajó como periodista para Private Eye, pero también colaborador de importantes medios y responsable del libro Las grandes entrevistas de la historia, que comprende de 1859 a 1992.

Esta es la cuarta parte y aparecen personajes que todavía se recuerdan.

José Stalin (1879-1953). Líder de la URSS desde 1924 hasta su muerte, nació en Georgia y fue hijo de un zapatero remendón llamado Dzhugashvili. Entrevistado por Emil Ludwig. (Leaders of Europe, 1934) Cuenta Ludwig.

“Un hombre de estatura media con una chaqueta de color marrón claro se levantó de su asiento. Iba vestido con esmerada pulcritud. Buenas noches, dije en mi torpe ruso. Él sonrió y pareció un tanto azorado, pero se mostró extremadamente cortés y comenzó por ofrecerme un cigarrillo. Me aseguró que tenía plena libertad para decir lo que quisiera, para hacer las preguntas que deseara y que disponía de hora y media.

“Pero cuando saqué mi reloj transcurrido ese tiempo hizo un gesto de rechazo y nos retuvo media hora más.

“Este hombre aparentemente estólido es capaz de dar repentinas sorpresas. En 1919 o 1920 obtuvo inesperadamente el divorcio y se casó con una muchacha de diecinueve años hija de un amigo georgiano”.

“Ha llevado usted la vida de un conspirador durante mucho tiempo –dije–. ¿Piensa ahora que, bajo su gobierno, la agitación ilegal ya no es posible? “Es posible, al menos hasta cierto punto.

“¿Es el miedo a esta posibilidad la razón por la que sigue usted gobernando con tanta severidad, quince años después de la revolución? “Me explicó algunos ejemplos que sustentaban su dicho, y prosiguió.

“Comprendimos que el único modo de seguir adelante era adoptar una política de severidad e intransigencia absolutas.

“¿Cree que es posible mantener el poder –cuestionó Stalin– durante catorce años simplemente intimidando al pueblo? Imposible. Los zares sí que eran expertos en gobernar por medio de la intimidación.

” Después una alusión a León Trotsky.

“Hoy ya ha sido olvidado. Se le recuerda a veces con un sentimiento de irritación.

“¿Está generalizado ese sentimiento contra Trotsky? “Si consulta a los trabajadores en activo, nueve de cada diez le hablarán con amargura de Trotsky.

” Benito Mussolini (1883-1945). Dictador italiano, era hijo de un herrero y nació en la provincia de Romagna. Entrevistado por Emil Ludwig. (Talks with Mussolini, 1933).

Apunta el periodista: “Las conversaciones se celebraron en el Palazzo di Venezia en Roma y tuvieron lugar casi a diario durante una hora entre el 23 de marzo y el 4 de abril de 1932”.

“¿Conoció tempranamente El príncipe de Maquiavelo? –le pregunté a Mussolini.

“Mi padre solía leer el libro en voz alta por las noches, mientras nos calentábamos ante el fuego de la fragua y bebíamos el vin ordinaire que producíamos en nuestro propio viñedo. Me produjo una honda impresión.

“Lo que dice es sin duda cierto en el caso de las naciones. Tienen una primavera y un verano, más de uno. Finalmente perecen.

“No deberíamos inferir de ello que, ¿todo gobernante debería pensárselo dos veces antes de castigar a sus oponentes políticos? “Supongo –contestó– que quiere usted decir que aquí en Italia no nos lo pensamos dos veces –inquirió con cierto acaloramiento.

“Han reimplantado la pena capital.

“La pena capital existe en todos los países civilizados; en Alemania, al igual que en Francia e Inglaterra.

” Habló de Napoleón: “Jamás he considerado a Napoleón un ejemplo, ya que no es similar a mí en ningún aspecto.

“Los tronos necesitan guerras para su mantenimiento, pero las dictaduras pueden a veces sobrevivir sin ellas.

“¿Qué es el liderazgo? –contraatacó–. Aquí en Italia nuestro fascismo es lo que es. Puede que contenga ciertos elementos que otros países podrían adoptar.

“Contestó la pregunta de que si un gobernante debía sentir desprecio en lugar de sentimientos bondadosos hacia la humanidad.

“Por el contrario –dijo con énfasis–. Son necesarios un noventa y nueve por ciento de bondad y solo un uno por ciento de desprecio.

” Bette Davis (1908-1989). Actriz norteamericana. Hizo su primera película en 1931. Ganó dos premios Óscar. Entrevistada por Rex Reed. (New York Daily News, 12 de octubre de 1975).

Escribe Reed: “San Francisco…Van y vienen con sus sarongs y sus patines y sus gafas de sol color zafiro, pero no hay más que una reina de la pantalla plateada. Siempre lo fue, sigue siéndolo y siempre lo será. Se abrió paso con uñas y dientes hasta la cima y sus garras aún son afiladas.

“Nunca fui, repito, una, una estrella de la pantalla como lo fue Joan Crawford –puntualiza Bette Davis– Yo era más como Katharine Hepburn y otras que venían del teatro. Nosotras sabíamos actuar.

“Le tiemblan las aletas de la nariz y sus ojos se dilatan como blancos en un campo de tiro.

“Odio rodar fuera del estudio. Trabaja una seis días a la semana de seis de la mañana a seis de la tarde. Esto sale por un riñón en comida, hotel y transporte. Las condiciones son espantosas, el dinero escaso y todo es un caos absoluto.

“Alude a un actor, Oliver Reed, quien llega a trabajar con una gran resaca.

“Vive al otro lado del pasillo. Llamé al gerente del hotel e hice que me pusieran seis cerrojos en la puerta. Nunca en mi vida he bebido durante un rodaje, y nunca lo haré. Preferiría caerme muerta antes que hacerle una cosa así a una compañía que funciona con un presupuesto tan apretado.

“El mayor placer para mí en la actualidad no es el cine, sino viajar alrededor del mundo con mi velada de fragmentos de películas y conversación a cuestas. Al final invito al público a que me haga preguntas y siempre hay alguien que dice: ‘Usted era mejor que las películas que hacía’.

“Incisiva, dice.

“Soy como un gato –ronronea sonriendo de oreja a oreja–. Si me tiran al aire, siempre caigo de pie. Me he pasado toda la puñetera vida diciendo: ‘¿Por qué tengo yo que pedir perdón por ser brillante?’”.

De Aguilar, publicado originalmente por Penguin Books. Primera edición: junio 2013.

