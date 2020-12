Después de todo, ¿qué es una cosa, o incluso una persona, sino un nudo de todas las líneas, de todos los senderos de crecimiento y movimiento, que se aglutinan a su alrededor? Tim Ingold ¿Se han puesto a pensar qué figura se formaría si pudiéramos dibujar, mirando desde el cielo, el recorrido que hemos hecho a lo largo de los últimos 20 años de nuestra vida? Hoy voy a contarles de un antropólogo inglés que se ha interesado en las líneas creadas y recorridas por el hombre, en algo que llama la antropología de la línea. Tim Ingold es doctor en antropología por la Universidad de Cambridge y miembro de la Academia Británica de Ciencias Sociales, trabaja como profesor en la Universidad de Aberdeen, Escocia. Se ha especializado en las relaciones entre el ser humano y su entorno, considerado una zona en expansión. Ha realizado trabajos de campo entre los skolt sami en el noreste de Finlandia y entre los lapones de Salla.

Se ha centrado en el estudio de la organización ambiental, tecnológica y social de esos pueblos asentados dentro del círculo polar ártico, así como el papel que juegan los animales en esas sociedades, lo que lo llevó a desarrollar novedosas teorías sobre la ecología humana y la relación del evolucionismo con la antropología, la biología, la historia y la psicología. Es autor de los libros La apropiación de la naturaleza (1986), Evolución y vida social (1986) y La percepción del ambiente (2000). Afirma que estudiar las cosas y las personas es estudiar las líneas de las que están compuestas.

A pesar de pertenecer a la antropología británica, es posible ver en Ingold una tendencia estructuralista levi-straussiana, sobre todo por la importancia que da a los textos y el lenguaje como estructura subyacente a los grupos humanos. La lingüística contemporánea también es uno de los marcos de la discusión que en ese texto propone, y por ello, retoma debates de autores como Ferdinand Saussure y Walter Ong.

Por otro lado, Ingold es reconocido como uno de los precursores del giro ontológico y en sus postulados puede entreverse una propuesta altamente deconstruccionista e incluso algunos ejercicios de retroantropología. Es por ello posible asociarlo con autores como Eduardo Kohn (y sus referencias a la representación más allá del lenguaje) y Eduardo Viveiros de Castro. Por sus aportaciones y las arriesgadas teorías que Ingold propone, se le considera un autor posmoderno.

Leer también es oír Hoy los sonidos nos evocan sensaciones, pero esas no necesariamente están relacionadas con las palabras mismas y el habla; desde la visión de Saussure, eso responde más bien a un fenómeno psicológico relacionado con las impresiones que dichos sonidos generan en nuestra conciencia y sus conexiones con nuestra historia y forma de ver el mundo. Ingold propone que en otros momentos de la historia y también hoy en grupos no occidentales, la relación entre los sonidos (la música particularmente) y el lenguaje ha sido mucho más directa, más allá de la escritura. De ese argumento se vale para decir que el ejercicio de escribir, es decir, de usar el lenguaje escrito, está directamente conectado con la escucha; en otras palabras: leer también es oír.

El autor afirma que la gente habita en un mundo compuesto de líneas, no de cosas. (2015, 21). Por ello al estudiar a las personas y las cosas estudia las líneas que las conforman. La línea es una metáfora de la historia de la humanidad. En la edad media el texto “hablaba”, estaba vivo. Las personas usaban sus ojos para oír en lugar de sus oídos para mirar. Ingold afirma: “si la escritura habla, leer es escuchar”. Lo anterior refiriéndose a que la lectura era un acto público en la comunidad. El acto de leer no era un ejercicio solitario, por ende, en las lecturas públicas se “veían” las palabras, ya que el sonido creaba imágenes mentales en los espectadores. Con la imprenta y la mecanografía se rompió la relación la mano-pensamiento. Otro de los argumentos que hace el autor es la diferencia entre viajar y deambular. Afirma que cuando aparecieron los mapas los navegantes comenzaron a trazar rutas sobre esos. Con ello se perdió mucho de la riqueza sensorial y perceptiva en los viajeros. En otras palabras, ese ejercicio desaparecía el aprendizaje que se obtenía al deambular (recorrer) el camino. Sobre ello dice que al deambular se reconstruye el itinerario al tiempo que se avanza. El camino se encuentra hasta llegar al destino. Sobre esta tesis gira gran parte del argumento de su libro Líneas. Una breve historia (2015).

Ingold afirma que los lectores del medievo se parecían más a los deambulantes que a los viajeros, pues recorrían los textos explorando el territorio de la página; recreando el mundo en cada oración por la que cruzaban sus ojos. Nosotros, en la actualidad, somos más viajeros (turistas) que deambulantes, puesto que no nos interesa el camino sino el destino. Esta lógica de pensamiento se ha consolidado con el uso exacerbado de las tecnologías y el transporte moderno. Cito al autor: “El viajero transportado se vuelve pasajero: no se mueve sino que es movido de un lugar a otro. Las visiones sonidos y sentimientos que le aborden durante el trayecto no guardan relación alguna con el movimiento que le lleva” (2015, 116).

La antropología de la línea, como él mismo llama a su enfoque teórico, es una aportación única e innovadora para la ciencia misma. A partir de esa teoría el autor entrecruza diversas disciplinas sociales como la historia, la lingüística y la filosofía contemporánea.

Su mayor aportación consiste en deconstruir la historia de la humanidad a partir de entender el papel que ha jugado la línea y los trazos. Otro de los aportes que nos deja el texto de Ingold es comprender las diferentes fases por las que ha transitado el lenguaje oral y escrito que ahora utilizamos. Ingold aporta una mirada más allá de lo “lineal” y nos ayuda a reflexionar el poder que ha tenido el mundo occidental (sus normas, pautas y políticas) con el ordenamiento del lenguaje. El autor hace una crítica de la modernidad: al afirmar que la tecnología nos ha separado del pensamiento originario; del texto manuscrito, de la música donde palabra y música eran uno solo. El texto alfabético es individualista, pues ya no hay lecturas públicas en donde se pudieran ver los sonidos; en el mundo de los relatos, como en la amazonia, los sonidos son música que se toca, se ve y construye el mundo.

Más allá del texto escrito, que ha sido impuesto desde occidente como el lenguaje por excelencia, en la historia de la humanidad podemos encontrar una gama infinita de formas de textualidad que se desarrollaron en diversas culturas; muchos de estos sobreviven, como es el caso de los textos orales de los grupos amazónicos o los quichuas de la provincia del Napo, Ecuador, y muchas culturas originarias de México.

Cierro con una cita que hace el autor del antropólogo Roy Wagner, estudioso de la cultura walbiri, en el territorio aborigen australiano: “la vida de una persona es la suma de sus huellas, la inscripción total de sus movimientos, es algo que se puede trazar a lo largo de la tierra” Wagner, 1986.

Recomiendo ampliamente la lectura de ese antropólogo y pensador moderno. Líneas (traducido al español por Gedisa editorial) se puede encontrar en algunas librerías de la Ciudad de México o se puede comprar en línea. Es un texto fascinante y sin desperdicio. No se arrepentirán de leerlo y de reflexionar sobre sus propios actos, sus trazos y su caminar (o deambular) en esta Tierra compleja.

