Con globos blancos, banderines rojos y propaganda en morado y naranja, así cerró el periodo de campañas para la renovación del sindicato de trabajadores de la Salud, donde Ángela Delgadillo, candidata de la planilla blanca, llamó a ser libres y depositar la voluntad en las urnas, para luego cantar al ritmo de cumbia y salsa.

En medio de una fiesta, el hospital general se convirtió en una pista de baile y en una tribuna para denunciar lo que por años han sido las necesidades de la base trabajadora de nosocomios y centros de salud.

El cierre de las campañas dejó ver que la profesionalización no es reconocida, que no todos trabajan en las mismas circunstancias; poco antes de las dos de la tarde, un discurso contundente tomó los micrófonos y el templete, una enfermera dijo que es necesario que todos trabajen bajo las mismas circunstancias.

“Las licenciadas no somos reconocidas, no debemos callar la voz ante quien dicen nos ha dado lo que tenemos, basta de represiones y amenazas. No le debemos nada a nadie”, el eco de su voz resonó hasta el fondo de la sala de emergencias y los pisos de cirugías y terapia intensiva.

El Sol no detuvo el ánimo, la voz de empleados se escuchó desde cada planilla; globos, matracas y bocinas reforzaron que además de trabajadores, el personal de salud es más que un doble turno por las madrugadas.

Ángela Delgadillo, candidata de la planilla blanca, subió al templete y habló con los trabajadores; refirió que es momento de abrirse a nuevas opciones y votar por un sindicato transparente y que busque más beneficios para los trabajadores.

Que aproveche el 2 por ciento de cuotas que retienen a los agremiados y además dé cuentas de qué y cuándo se gastó el recurso.

Después de los discursos de cada una de las planillas, el día cerró con un grupo de cumbia y salsa que acompañó los tacos de carnita preparados para trabajadores del hospital general.

Las elecciones serán el 26 de febrero y quienes sean electos fungirán al frente del sindicato de 2018 a 2021; Ángela Delgadillo indicó que en el primer año se someterían a una nueva votación para que la base los evalúe y determine si deben continuar en el comité estatal.

