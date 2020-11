Diego Castillo**

A un mismo tiempo la espero en el altar y ella prepara su equipaje. La miro entrar a la iglesia mientras guarda con enojo varias de sus prendas. Camina hacia mí con su bello vestido de novia, aunque por las prisas apenas alcanza a rescatar del ropero su abrigo favorito. Dice “acepto”, pero con dificultad le cierra la maleta. Los invitados a la boda la ven escribirme una carta con fea letra y después azotar la puerta al salir, como si así consiguiera confinar el pasado para siempre, mientras en el tiempo que yo no he llegado a casa, sonreímos, decimos nuestros votos, nos colocamos los anillos. Nos besamos afuera de la iglesia conforme ella sube al autobús. El arroz llueve sobre nosotros, justo cuando yo me derrumbo en la cama con su carta apretada en un puño. Nos vamos a casa después de una larga fiesta. Vuelvo a leer que su recado dice “hasta nunca; eres lo peor que me pasó”, al tiempo que la levanto en brazos y la meto a nuestra cama nueva. Permanecemos así, recostados el uno junto al otro, mientras cada cual va por rumbos diferentes, hasta que la muerte nos una/nos separe.

*El texto forma parte del libro Cada quien se queda con su golpe, editado por Dubius, Pachuca, 2019.

**Nació en Tepeapulco en 1983. Es autor de los libros La batalla de las luciérnagas (2008) y Las furias (2015). Ha trabajado como reportero y editor en diferentes medios hidalguenses; además, imparte talleres de creación literaria.

