Hidalgo continúa en un peligroso ascenso de contagios. Mil 72 en los últimos siete días según datos de la Secretaría de Salud federal, sin que se vislumbren cambios inmediatos en la política de prevención por parte de las autoridades estatales ni federales. Ciertamente, cuando se implementó el Hoy no circula sanitario levantó ámpula entre un amplio sector de la política local, sin embargo, se convirtió en una estrategia efectiva en el corto plazo. Después la medida se relajó. Desde el viernes 20 de noviembre se registraron 116 fallecimientos a causa del coronavirus, si bien el estado se mantiene en niveles controlados de ocupación hospitalaria, un eventual aumento de casos podría desbordar la capacidad actualmente instalada. ¿A qué podemos atribuir este abrupto incremento? Son muchos factores, pero principalmente la falta de cuidado de la ciudadanía que ha olvidado por completo la sana distancia, excediendo la movilidad. Si bien el uso de cubrebocas es obligatorio para ingresar a ciertos sitios, como bancos, centros comerciales y tiendas departamentales, parece que no es suficiente para atajar la ola epidemiológica. Hidalgo se mantiene con alfileres en el semáforo naranja, de hecho numéricamente debió retroceder al rojo si los indicadores no fueran tan ambiguos. Pero la endeble economía estatal es un factor preponderante que impide ese retroceso. A este paso, será necesario que las autoridades endurezcan las estrategias sin caer en medidas coercitivas que violenten las garantías individuales. Un cambio de timón es urgente, no solo nivel nacional, en el estado también se requieren nuevas maniobras de contención. Especial atención merecen Pachuca, Tulancingo, Tula, Tizayuca y Mineral de la Reforma, que en conjunto contribuyen con el 41.

2 por ciento de casos activos, es decir aquellos que son fuente de transmisión. Menudo paquete tienen por otra parte los alcaldes electos, que deberán asumir la enorme misión de lidiar con la pandemia con presupuestos raquíticos y, en el peor de los casos, sin idea de cómo enfrentar la emergencia. De filón. Hoy inicia el examen garza desde casa. Éxito a las y los aspirantes a pertenecer a la comunidad universitaria más grande del estado de Hidalgo.

Comentarios