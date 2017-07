Urgen acciones para conservación y uso efectivo de complejo hidráulico

Tweet on Twitter

Zempoala.- Pasaron dos años de que la UNESCO inscribiera en su lista del Patrimonio Mundial al sistema hidráulico del Acueducto del Padre Tembleque, localizado entre Hidalgo y el Estado de México.

Pese a que en ese lapso el complejo se volvió visible para las autoridades, todavía son urgentes las acciones para su mantenimiento, conservación y uso efectivo, reveló en entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo la presidenta del Patronato Acueducto Tembleque, Guillermina Acosta Barrera.

“Pendientes hay muchos, el mantenimiento, el resto, la conservación, además aún faltan muchos tramos por restaurar”, dijo. La presidenta destacó la necesidad de implementar estrategias con el fin de evitar que recupere por completo su vocación, es decir, llevar agua a las comunidades, pues todavía está vivo, así como los manantiales que lo alimentan.

“El acueducto aún es virgen, va serpenteando y está vivo, solo tenemos que dejar que por los canales patrimoniales corra el agua, porque sí existe el manto acuífero al oriente del cerro de Tecajete y está a metro y medio sobre el nivel del mar.”

Consideró también imperante concientizar a la comunidad para que no construya sobre el acueducto y que eviten generar daños al monumento, “que no se rompa”, pues se sabe que en algunos de sus puntos los pobladores hacen perforaciones al complejo para “sacar” agua.

“Se trata de que se enfatice su desarrollo y permanencia en su entorno ambiental y paisajístico, que ese fue uno de los atributos que lo hicieron diferentes a todos los que existen en el mundo.”

Poco se sabe de los avances en la integración del plan de manejo del Acueducto del Padre Tembleque que debía diseñarse a partir del nombramiento para garantizar la conservación del monumento. Esa es una pregunta que deben responder las autoridades competentes, explicó Acosta Barrera.

Conforman plan de manejo

En abril de 2016, se integró la comisión del plan de manejo del Acueducto del Padre Tembleque con la misión de tomar decisiones en cuatro ejes fundamentales: la preservación del monumento, medidas que deben adoptarse para garantizar la seguridad de los visitantes, el tipo de servicios que podrían ofrecer al turismo y la renovación de la flora endémica, con la cual se pretende que el entorno de la obra hidráulica que data del siglo XVI sea lo más parecido a sus orígenes.

Participan el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en sus diferentes ramas, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), las secretarías de Turismo de Hidalgo y el Estado de México y los cuatro municipios por donde pasa el acueducto: Zempoala, Nopaltepec, Axapusco y Otumba, el primero de ellos hidalguense y los restantes tres mexiquenses.

Sin embargo, a la fecha no se sabe de nuevos trabajos de remozamiento en el complejo, ni tampoco se han desarrollado servicios turísticos a su alrededor pese a que a partir del nombramiento de la UNESCO, tuvo una mayor proyección internacional.

La presidenta hizo notar que por el momento el patronato no está ejerciendo recursos, “el centro INAH Hidalgo no lo ha permitido en el sentido de que no nos da la autorización”.

Sin embargo, continuó, por parte de la alcaldía ya existe un proyecto regional en torno al complejo. “El reto está en que todos miremos al acueducto en su esencia, vocación y por consecuencia la territorialidad se enriquece, los nativos tendremos un orgullo de identidad para que los que vengan les demos buenos servicios, que no los espantemos con malos hábitos o con acciones inadecuadas que se han desarrollado en los sitios que rodean al acueducto”, recalcó.

Para Acosta Barrera es necesario poner en marcha un programa institucionalizado y permanente que involucre a todos los vecinos del Acueducto del Padre Tembleque en el cuidado del monumento.

Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO

El domingo 5 de julio de 2015

anunció la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial del sistema hidráulico del Acueducto del Padre Tembleque, localizado entre Hidalgo y el Estado de México

