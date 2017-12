Pachuca

Cervecería Modelo del Centro utilizará aproximadamente tres litros de agua por cada litro de cerveza, lo que representa uno de los índices más bajos de la industria a nivel global, aseveró en entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo el hidrogeólogo Juan Manuel Lesser, quien labora para la empresa.

Así lo expresó en referencia a la nota publicada por el portal Sin Embargo el pasado 3 de diciembre que afirmó que, según versiones de académicos, la construcción de una nueva planta cervecera en Apan podría provocar problemas en el abastecimiento de agua para la población en los próximos años.

En ese contexto el ingeniero geólogo, formado en la UNAM y Premio Nacional 2008 en Ingeniería Ambiental, Agua e Ingeniería Aplicada, afirmó que los estudios realizados entre 2007 y 2016 demuestran la disponibilidad del líquido y también garantizan que, con los métodos de extracción de agua que seguirán en esa planta, no afectarán la cuenca de ninguna forma a partir del consumo industrial requerido.

Respecto al diagnóstico hídrico en la zona donde construirán la planta, el especialista indicó que las autoridades responsables en materia de agua son quienes cuentan con facultades para desarrollar las políticas en materia de abasto y disponibilidad de líquido.

No obstante, abundó que existen estudios de acuerdo con la información pública disponible (emitida por CEAH y Conagua), que muestran que existe un volumen de agua utilizable para el abasto de la población, el cual no se ve afectado por el otorgamiento de títulos de extracción a la cervecería.

En cuanto a las opiniones vertidas a Sin Embargo por el maestro Roberto Constantino Toto, profesor-investigador del departamento de producción económica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, y el doctor Gian Carlo Delgado, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Lesser Illades dijo desconocer su sustento científico.

“Desconozco el sustento científico y las declaraciones de los especialistas que se citan; por el contrario, en mi opinión, los estudios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestran un abasto garantizado en la zona, para los usos urbano, agrícola e industrial”, añadió.

Asimismo, sostuvo que el manto freático de la zona donde instalarán la planta en Hidalgo tiene un nivel de agua ubicado a 55 metros de profundidad, que es un valor considerado como superficial.

“Lo más importante es que no presenta abatimientos respecto al tiempo, es decir, el acuífero se sigue recargando de agua y el consumo que se hace del mismo es menor que el volumen de recarga del mismo”, externó.

Además, añadió que a nivel mundial las autoridades en materia de agua, como Conagua, realizan estudios para determinar la capacidad de uso de un manto acuífero con el fin de que puedan ser utilizados y que se recargue el nivel de agua de los mismos de manera natural, a perpetuidad.

“Confiamos en la labor que realiza Conagua en este rubro a fin de garantizar la utilización permanente y eficiente de los mantos acuíferos del país.”

Con base en análisis propios, hizo notar que todas las cerveceras de Grupo Modelo cuentan con una planta de tratamiento de agua con capacidad para el 100 por ciento del líquido residual, previo a su descarga al cuerpo receptor.

“Con base en el análisis que como experto independiente he llevado a cabo, puedo concluir que la Cervecería Modelo del Centro contará con los sistemas y procesos más completos y modernos, no solo para la producción de cerveza, sino también en materia ambiental; entre estos sistemas estará la planta de tratamiento de efluentes que contará con sistemas aerobios y anaerobios para tratar el agua industrial y de uso sanitario con los mejores estándares de calidad”, concluyó.

Las afirmaciones a las que hace referencia el especialista están sustentadas en el estudio geohidrológico de la Comisión Estatal de Agua del Estado de Hidalgo (CEAH), correspondiente a 2007, el estudio del área y del acuífero de Apan realizado por Conagua y publicado en el Diario Oficial de la Federación (2013 y 2015).

Por su parte, Grupo Modelo (GM) actualizó y comprobó los resultados del estudio geohidrológico del acuífero en 2016.

El 27 de noviembre, la cervecera anunció en la residencia oficial de Los Pinos, frente al presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses, una inversión de 14 mil millones de pesos para la construcción de una nueva fábrica en Apan, que comenzará con sus operaciones durante el primer trimestre de 2019; esta será la planta número ocho de la compañía en el país

