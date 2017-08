Utilizar lenguaje adecuado y no ser portavoces del narco : Contreras

Pachuca.- Los medios de comunicación no deben convertirse en cómplices o hacerse voceros del narcotráfico, para ello deben utilizar un lenguaje adecuado, indicó el periodista Javier Horacio Contreras en el marco de la Feria Universitaria del Libro (FUL) 2017.

Durante la presentación de su libro El miedo es el mensaje. La estrategia de comunicación del narcotráfico en la FUL, Javier Contreras comentó que los medios de comunicación juegan un papel determinante en la prevención y el control de la delincuencia, asumiendo políticas editoriales claras, sin censurarse.

El periodista lamentó el asesinato de colegas por temas de narcotráfico e indicó que sabe de las presiones y amenazas, por ello “siento que la solución es, primero, no hacernos como periodistas rehenes de ellos a través del lenguaje ni hacer rehén a la sociedad. Lo que nos corresponde es no hacernos cómplices de ellos, no servir de voceros, porque para eso nos usan”.

Con 23 años como director de El Heraldo de Chihuahua comentó que los medios no deben usar los términos del narco, porque es el lenguaje de ellos, “un sicario es un asesino, pongámosle así; cuando ponen que hay un levantón en tal calle, no

es levantón, es un secuestro

o privación ilegal de la libertad,

y así hay que ponerle”.

Puntualizó que la responsabilidad como periodistas es que “tenemos que rescatar el lenguaje de nosotros, porque el lenguaje, además, es nuestra única herramienta que tenemos como periodistas. De pronto ellos se lo han apropiado, porque quien controla el lenguaje en una sociedad, controla a la sociedad”.

Mencionó que la responsabilidad social como periodistas no es enfrentarlos, ni criticar al crimen organizado, ni ser cómplices, “ni hacernos héroes de enfrentarlos porque la lógica criminal de ellos es simple, cuando amenazan

lo cumplen”.

Además de usar lenguaje adecuado, dijo, los medios tienen que ser vigilantes y pronunciar la cultura de la legalidad, “que las cosas funcionen como deben funcionar a partir de las autoridades”.

