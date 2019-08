Va AMLO por segundo año sin alzas de impuestos, ni gasolinazos

Pachuca.-En su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su administración mantendrá el compromiso de no elevar los impuestos en términos reales, ni creación de nuevos, además, tampoco habrá alzas en los precios de luz, gasolina y diésel.



La medida, que ya se está contemplando en la Ley de Ingresos, se mantendrá durante todo este año y el próximo, dijo.

“Vamos por el segundo año sin aumentos de impuestos y sin creación de impuestos nuevos”, recalcó.



El mandatario también garantizó que no crecerá la deuda pública, es decir, el gasto se financiará sin aumentar la deuda pública.“Estamos elaborando el proyecto de Ley de Ingresos y de presupuesto para el año próximo. Informo a los mexicanos que vamos a seguir cumpliendo con el compromiso de no aumentar los impuestos en términos reales y de no crear impuestos nuevos, no sólo este año, también el año próximo”, declaró.



Puntualizó que tanto los impuestos, como los energéticos, dicho más claramente, se actualizarán de acuerdo a la inflación, pero sin alzas en términos reales.

