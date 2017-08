Nosotros vamos a concluir el caso: CIDH

CÉSAR MARTÍNEZ / AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

La coordinadora del mecanismo especial de seguimiento sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Esmeralda Arosemena de Troitiño, confió en que resolverán el caso.

“Lo que nosotros no queremos es que haya una dilación indefinida, eterna”, indicó.

“Eso no puede ser y por eso necesitamos respuestas en concreto, pero tengo fe y tengo conciencia de que en esta oportunidad nosotros vamos a concluir el caso.”

Entrevistada después de sostener una reunión privada con padres de los estudiantes desaparecidos y sus representantes legales en la normal rural Raúl Isidro Burgos, la integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aclaró que para ellos el basurero de Cocula no es una línea de investigación.

Recordó que el próximo periodo de sesiones de la CIDH será en México, por lo que no podrán abordar el caso Ayotzinapa, aunque aun así al mecanismo de seguimiento le restarían una visita oficial más y otro periodo de sesiones de la comisión, antes que termine su mandato.

La comisionada visitó ayer la normal de Ayotzinapa, donde escuchó las historias de padres de los desaparecidos.

Hoy sostendrá una reunión con representantes del gobierno federal, a quienes ya envió un cuestionario con preguntas específicas que deberán ser respondidas en dicho encuentro.

Esmeralda Arosemena de Troitiño agregó que para tener un avance real deben ocurrir dos cosas: encontrar a los estudiantes y fincar responsabilidades para que las familias de las víctimas tengan justicia.

“Si no hay eso, no va haber entonces una consideración de que el mecanismo de seguimiento pueda evaluar avances”, sentenció.

