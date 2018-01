En la estrategia existe la intervención de los tres órdenes de gobierno

a meta de recaudación del programa de Reemplacamiento 2018 es de más de 685 millones de pesos que servirán para recuperar lo invertido, por lo que no es un tema recaudatorio sino solo de seguridad, señaló la secretaria de Finanzas Públicas, Jessica Blancas Hidalgo.

La funcionaria dio a conocer que el monto a recaudar del programa son 342 millones 690 mil pesos semestrales, por lo que al año la recaudación total será de 685 millones 380 mil pesos.

Precisó que el costo del programa es de 209 millones de pesos semestrales, lo que representará este año un gasto total de 418 millones de pesos considerando solo la adquisición de las placas, “esto no es un negocio, el tema no fue recaudatorio, fue un tema netamente de seguridad”.

Además, dijo, hay que sumar “lo que gastamos de materia prima, difusión, programa para habilitar las 40 ventanillas en las instalaciones, entre otras cosas; este programa financieramente no es rentable”.

Blancas Hidalgo indicó que con dicho programa las placas a los contribuyentes les resultan gratis y es más económico que el realizado en la administración anterior, “la lámina en 2013 tenía un costo superior a mil 500 pesos, fue más caro”.

Explicó que con el Reemplacamiento 2018 los usuarios adquieren un seguro con la empresa Sura que ofrece una cobertura de daños a terceros hasta por 100 mil pesos y destacó que el seguro que consiguieron con esa agencia fue por arriba de mil 500 pesos.

“Si su auto está asegurado con otra agencia, Sura respeta esos 100 mil pesos, y si ese golpe asciende a más de 100 mil pesos, respeta lo que la otra aseguradora ya trae comprometido”, expresó.

Comentó que tan solo en el subprograma Hidalguense cumplido, los automovilistas pagan mil 95 pesos y tienen derecho a un seguro que cuesta arriba de mil 500 pesos, además que por el mismo precio saldan el refrendo vehicular que no cuesta debajo de 600 pesos.

“Son beneficios atractivos para la ciudadanía… Lo que queremos es seguir siendo uno de los cinco estados más seguros de la República”, comentó al mencionar que buscan reducir el robo de autos o placas.

