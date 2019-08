VAR presiona a los árbitros: Tomás Boy

RICARDO BLANCAS ÁVALOS / NOTIMEX

Guadalajara.- Tomás Boy, técnico del Guadalajara, consideró que el video asistente arbitral (VAR) ha presionado a los silbantes al momento de tomar decisiones sobre el terreno de juego.

“De verdad siento que el árbitro está muy presionado con el VAR y no dirige, hay una jugada (en el duelo ante León) que él marca, pero el abanderado no, da la impresión que él no toma las decisiones. El VAR los tiene presionados”, externó.

Aseguró que cuando los nazarenos entiendan que esa tecnología está para apoyarlos y no para provocarles un mal, tendrán mejores actuaciones.

“En la medida que ellos entiendan que esto es una ayuda van a poder dirigir más tranquilos, a muchos se ve que no les gusta. Uno se acaba de retirar. Esto pasa y la presión ha hecho presa de algunos”, apuntó.

Asimismo, recordó que mucho se mencionó que “esta herramienta dicen que había ayudado a las Chivas y este partido (con León) se presenta atípico y cuatro decisiones y hubo otra que no la pusieron.

“No me meto en esa parte y trato de que mis jugadores se olviden de esa situación. Me quedé con la circunstancia de que la mano fue tan mano de (Andrés) Mosquera como la de (Jesús) Molina y la decisión no me favoreció, pero debe ser duro para un árbitro ir cuatro o cinco veces en un partido”, sentenció.

El rebaño trabaja de cara al duelo que sostendrá el domingo ante Necaxa, dentro de la fecha seis del Apertura 2019 de la Liga Mx.

