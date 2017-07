Ve Herrera al Tri de Osorio bien a secas

El Piojo resaltó que el problema son las rotaciones

JOANI CRUZ /

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Miguel Herrera no ve pánico en el Tri que comanda Juan Carlos Osorio.

El Piojo reconoció que México ha hecho lo necesario bajo el mando del colombiano, pero todavía se mantiene lejos de destacar ante las mejores selecciones, por lo cual su desempeño no es el óptimo.

El Tri perdió el tercer lugar de la Copa Confederaciones a manos de Portugal, lo que arrancó una nueva ola de críticas para el director técnico de la selección mexicana.

“La situación desafortunada de él (Osorio) es tanta rotación y que de repente un equipo que se veía bien en las eliminatorias, en los torneos internacionales le ha costado trabajo, pero bien, bien a secas.

“Ayer pierde la cabeza porque se siente en una situación donde era un penal a favor. Se molesta y se desconcentra, pero él tendrá que trabajar y estar tranquilo. Él va a llegar al Mundial, entonces que siga trabajando igual, la clasificación no está en riesgo”, explicó el estratega del América en el aeropuerto capitalino.

Por otro lado, Herrera aseguró que América no ha recibido la petición del departamento de selecciones nacionales para que Oribe Peralta se una al grupo que disputará la Copa Oro.

“A mí todavía no me han dicho nada, hay que hablar con Oribe porque ya no es un chavito, es un tipo con 33 años y tiene que definir qué es lo mejor para él”, sentenció Herrera.

