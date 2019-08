Viaja Gayosso a parapanamericanos Lima 2019

Pachuca.- El velocista hidalguense Alexis Gayosso Zarazúa viajará este día a Lima, Perú, con la intención de alistar su preparación de cara al debut en los Juegos Parapanamericanos 2019.

El atleta, quien forma parte de la delegación mexicana, partirá hoy junto con el resto del representativo, que desde ayer inició el éxodo a la justa continental, con el objetivo de adaptarse a las condiciones de la sede.

Para Gayosso Zarazúa, esta será su primera participación en Juegos Parapanamericanos y lo hará en las pruebas de 100 y 400 metros sobre silla de ruedas. Ambas competencias serán desarrolladas en el estadio de atletismo de la Villa Deportiva Nacional (Videna).

“No hay fecha que no llegue ni meta que no se cumpla. Vamos por México. Quiero darles las gracias a mis papás y a mi hermana, porque sin su apoyo esto no sería posible, también quiero agradecerle al entrenador Joel Espinosa (entrenador nacional), ya que he aprendido mucho y es por él y el gran trabajo de los atletas que estoy aquí, en mis primeros juegos para panamericanos. ¡Lima allá te vamos!”, posteó el atleta en redes sociales.

Alexis es el único hidalguense que consiguió su boleto a los JPP, aunque en el proceso también participaron el tenismesista Alam González y el atleta Rubicel Hernández.

Los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 serán disputados del 23 de agosto al primero de septiembre. México acudirá con una delegación conformada por 184 deportistas en 13 disciplinas.

La expectativa de medallas para el grupo es de entre 30 y 40 metales dorados.

