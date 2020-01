Pachuca.- El futbolista Víctor Guzmán negó que haya consumido alguna sustancia ilícita alguna vez por lo que está sorprendido por los resultados arrojados por la prueba antidopaje que le fue practicada en agosto pasado, cuya resolución fue adversa.

En su cuenta oficial de Instagram, el Pocho sostuvo que la situación le resulta “absolutamente increíble” y lo apena enormemente, dado que siempre ha sido un jugador que respeta las normas y rechaza “cualquier práctica antideportiva y he manifestado, en cada ocasión en la que he tenido oportunidad, mi total apoyo a la lucha antidopaje”.

El jugador señaló que solicitará la apertura de la muestra B de la prueba para verificar que ha sido un error. De cualquier manera, indicó, dejó claro que nunca ha tomado alguna sustancia para mejorar su rendimiento deportivo.

“Voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia y así hacer aquello que me gusta más y que me hace feliz: jugar al futbol.”

