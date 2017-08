Viene Arcade Fire al Auditorio

Ciudad De México.- Como parte de su gira Infinite Content Tour la banda canadiense Arcade Fire regresará al país para presumir los cortes de su más reciente material Everything Now.

La preventa Citibanamex para este espectáculo será el 29 de noviembre a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional y el 28 y 29 de agosto por Ticketmaster.

La venta general dará comienzo el miércoles 30 en las taquillas del inmueble. Los precios van de 522 pesos a mil 902 más cargos en el sistema. Entre las canciones que podrás escuchar en la velada están “Everything now”, “Rebellion (Lies)”, “Here comes the night time”, “Signs of life”, “Electric blue”, “Reflektor”, “Creature comfort”, “Wake Up” y “Mind games”, así como

“The suburbs”, en homenaje

a David Bowie.

La agrupación integrada por Win Butler, Will Butler, Regine Chassagne, Jeremy Gara, Tim Kingsbury y Richard Reed Parry se asoció con Plus1 para que un peso de cada boleto vendido en México sea destinado a salvar vidas, revitalizar comunidades y transformar la salud global a través de Partners In Health.

Si quieres llegar preparado a este show toma en cuenta que Everything Now ya está disponible en todas las plataformas y formatos. Adquiere el CD por 213 pesos, en Amazon México, o descárgalo por 150 pesos en iTunes.

