Para que el dinero sea ejecutado con transparencia, evitar la corrupción y el dispendio

Pachuca.- Después de la aprobación del Presupuesto de Egresos 2020 por unanimidad en el Congreso del estado, los integrantes de todas las comisiones legislativas “estaremos vigilantes” de que los más de 50 mil 242 millones de pesos autorizados sean ejecutados con transparencia y sin dispendio, así como evitar la corrupción, sostuvo el diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Humberto Veras Godoy, lo anterior, agregó, en cumplimiento a las funciones estatutarias a cada una de las comisiones parlamentarias.

Recordó que en apego a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) impulsa en su gobierno, la austeridad republicana y el fortalecimiento de las clases sociales que menos tienen, en ese mismo sentido fue enfocado el trabajo de morenistas de la 64 Legislatura durante el análisis y construcción del documento presupuestal.

Destacó que lo aprobado también va en respaldo a las políticas y programas del gobierno del estado, al subrayar que los diputados de Morena no son opositores ni van en contra de lo que se plantea para el desarrollo de Hidalgo, sino que buscan fortalecer el trabajo del Ejecutivo estatal, pero cada quien de acuerdo con sus funciones.

En entrevista radiofónica, el congresista por el distrito 13 de Pachuca comentó que lo más importante fue que lograron el consenso de todos los grupos legislativos y representaciones partidistas para la aprobación unánime, lo cual calificó como histórico.

Explicó que el redireccionamiento por 160 millones de pesos será para fortalecer el sector salud, principalmente en obras de infraestructura y rehabilitación de hospitales regionales.

También será para la apertura de líneas de investigación en problemas y programas prioritarios en salud, así como planes y estrategias de prevención, vigilancia epidemiológica, ambiental, control de vectores, entre otros conceptos.

Enfatizó que el análisis efectuado por la comisión de hacienda, “a la cual pertenezco y que preside mi compañera de bancada Noemí Zitle, fue muy minucioso y tuvimos la oportunidad de contar con la comparecencia de diferentes actores y cada uno de ellos expuso su proyecto y sus prioridades”.

Agregó que los decrementos o reducciones financieras que realizaron fueron pensados siempre en no afectar aspectos sustantivos y fundamentales del gobierno hidalguense, sino en el gasto no prioritario de diferentes dependencias para que no se vieran comprometidas áreas de importancia.

Asimismo, ratificó el agradecimiento por el acompañamiento de la secretaria de Finanzas estatal y de su equipo, quienes en todo momento brindaron asesoramiento a la comisión de hacienda.

Veras Godoy subrayó que los ajustes al presupuesto por parte de los diputados de Morena no eran ocurrencias como alguien comentó ante medios, ya que dentro de la comisión de hacienda fueron realizados estudios concienzudos y un análisis profundo para lograr el redireccionamiento por mil 100 millones de pesos.

Finalmente, Veras Godoy manifestó que 2020 será un año de grandes retos para la bancada morenista, mismos que serán enfrentados con fortaleza, decisión y unidad, siempre pensando en el beneficio del pueblo de Hidalgo.

