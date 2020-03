Pachuca.- El alcalde de Tlaxcoapan Jovani Miguel LC fue vinculado a proceso ayer por el delito de fraude contra 14 comerciantes del mercado municipal. Asimismo, la medida aplica para la directora del Instituto Municipal del Emprendedor (IME) Rocío Adilene AH.

Lo anterior, luego que el juez de control Pablo Marcelo Coiffer Martínez consideró que eran suficientes los argumentos para observar agravios a las víctimas, quienes el 18 de marzo denunciaron a los funcionarios por presunto fraude y abuso de confianza.

De acuerdo con el representante legal de los denunciantes, los hechos ocurrieron luego que aparentemente el edil solicitó 65 mil pesos a cada comerciante para remodelar y equipar los locales que ocupaban en el mercado municipal.

Sin embargo, precisó que el alcalde no cumplió el acuerdo y se negó a regresar el dinero a los vendedores, razón por la que, luego de denunciar, solicitaron un millón 300 mil pesos como reparación del daño, además de la devolución del dinero entregado para la obra que no se llevó a cabo. Lo cual no fue aceptado por los imputados.

Finalmente, el juez estableció un periodo de tres meses para la investigación complementaria, mismo que culmina el 2 de junio de este año.

Cabe recordar que en enero pasado los diputados locales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por Tulancingo José Antonio Hernández Vera y por Tula Ricardo Baptista González presentaron una propuesta de acuerdo económico para exhortar a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), el Tribunal Superior de Justicia y la Auditoría Superior del Estado a agilizar las investigaciones por las denuncias de fraude en contra el ayuntamiento de Tlaxcoapan.

