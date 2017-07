Vinculan a proceso a Javier Duarte

Ciudad de México.- Un juez federal vinculó ayer a proceso a Javier Duarte por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero derivado de presuntos desvíos del gobierno de Veracruz por mil 670 millones de pesos.

Gerardo Moreno García, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, también fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria que llevará a cabo la PGR, bajo supervisión judicial.

El impartidor de justicia también determinó que Duarte cumplirá la prisión preventiva y justificada en el reclusorio norte y no en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, como lo solicitó la PGR.

Moreno García explicó que la dependencia federal había cubierto los requisitos básicos para vincular a proceso al acusado, al haber ofrecido los datos mínimos indispensables.

Dijo que si bien su defensa legal trató de controvertir estos datos de prueba, lo cierto es que la etapa para hacerlo no es la audiencia inicial ni en la de vinculación a proceso.

“En este momento procesal (expuso el juez dirigiéndose al abogado) muchos de sus cuestionamientos tienen que ver con el fondo del asunto y tienen que ver con la etapa de juicio y no con la de vinculación a proceso.

“Lo he señalado, esto no es una sentencia ni estoy diciendo que el acusado sea plenamente responsable de los delitos; no, lo que estoy diciendo es que hay datos de un delito y que existe la probabilidad, solo eso, de que usted lo cometió o participó en él”, manifestó el juzgador.

El plazo para la próxima audiencia de acusación de Duarte vence el próximo 22 de enero de 2018.

La audiencia de vinculación a proceso comenzó a las 10 horas y concluyó a las 22:35.

No votes yet. Please wait...

Comentarios