-Profe, ¿ya vio lo del Kevin Spacey?

-Sí, lo acabo de ver en Internet. Es horrible lo que está pasando en Hollywood.

-Sí no manche. Está bien cabrón que sea gay…

Lo que pareciera un chiste muy ácido se convirtió en una realidad que terminó sorprendiéndome. A pesar del contexto de violencia de género que vivimos en el país, normalizamos este tipo de comportamientos al grado en que resulta más ofensivo ser gay (lo cual, obviamente no tiene nada de ofensivo) a que un actor reconocido en todo el mundo intentara abusar de un menor de edad. Y eso, es solo la punta del iceberg…

Y es que en las últimas semanas Hollywood se ha vuelto el ojo del huracán de una situación que a todos afecta, sin importar país, condición socioeconómica o etnia: la violencia de género. Primero, el productor Harvey Weinstein, cofundador de Miramax y The Weinstein Company, fue denunciado por más de 60 actrices por acoso y abuso sexual. Luego, siguió el actor Kevin Spacey, exhibido por tratar de seducir al también actor Anthony Rapp cuando este apenas tenía 14 años, a lo que se han sumado nuevos reportes e incluso incidentes dentro del set de la serie que el histrión protagonizaba y producía: “House of cards”.

Ahora, la actriz Anna Graham Hunter y la autora Wendy Riss Gatsiounis denunciaron recientemente el acoso sexual perpetrado por el ganador del Oscar, Dustin Hoffman. Si bien esos casos no son los únicos que han ocurrido en la industria del cine estadunidense (tenemos por ejemplo el del director Roman Polanski), sí ponen el dedo en una herida que durante décadas ha estado abierta y supurando, pero de la que nadie se atrevía a cuestionar, esto sin importar que sea en EU, China, México o cualquier otro lugar del mundo.

Y es que, como sucedió con el diálogo del estudiante, resulta más fácil normalizar la violencia de género que ponernos a discutir sobre ella. Resulta más fácil sentirnos alejados que quitarnos la venda de los ojos sobre lo mucho que nos lastima día tras día. Resulta más fácil decir que la responsabilidad es de otros que asumir nuestro papel como gestores de una mejor sociedad. Resulta más fácil burlarnos de la situación que sentirnos vulnerados ante la evidencia. Resulta más fácil replicar esos mismos comportamientos y actitudes que comprender que, como sociedad, la violencia nos está aniquilando.

No importa si es Hollywood o tu oficina, si es en la calle o en el hogar, si eres una persona pública o un sujeto común, la violencia sigue siendo la misma, por lo que es nuestra misión cambiar este panorama empezando desde casa, pero también desde otras instancias que nos forman a diario como la escuela, el trabajo, los amigos y demás. Sí, es deplorable el comportamiento de Weinstein, Spacey y Hoffman, pero su exhibición no es solamente para el “boca a boca” y la difusión efímera de información, sino para una toma de conciencia a profundidad, y es que si esta problemática afecta a la meca del cine estadunidense, imagínense que tanto nos ha mermado a nosotros, dueños de la vida cotidiana.

Hoy más que nunca, y no solo se trata del caso Hollywood, es tiempo de abrir los ojos y decirle NO a la violencia de género.

