Vivimos una crisis ambiental global: investigador

Pachuca.- El mensaje es claro, no tenemos a dónde irnos, no tenemos otra Tierra para salir huyendo”, denunció Raúl Ortiz Pulido, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), sobre la situación actual del planeta, en donde el cambio climático, los altos índices de contaminación, la deforestación y el cambio del uso de suelo son los principales motivos de la crisis global.

“La gente también se sentía mal, era la contaminación la que estaba afectando tanto a las aves como a las personas”, declaró el doctor en ecología y conservación de recursos naturales, sobre el incendio de 21 mil toneladas de basura en el tiradero a cielo abierto de Mineral de la Reforma en mayo de 2018; cuando recibieron por parte de la población aves muertas o en agonía por la nube tóxica que generada durante los cinco días que duró el siniestro, sin embargo, las afectaciones también alcanzaron a los pobladores.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), recibieron 253 casos de infecciones respiratorias agudas relacionadas con la dispersión de humo, así como de partículas del incendio y junto a la Semarnath descartaron posibles afectaciones a largo plazo, pero Ortiz Pulido sostuvo que el número pudo ser mayor e incluso pudieron haber estado implicadas muertes humanas relacionadas con dicha conflagración durante las semanas posteriores.

Asimismo, el catedrático de la Autónoma mencionó que las afectaciones por los incendios forestales registrados durante 2019 en México se debieron en gran medida a la falta y errónea distribución de recursos económicos para los programas ambientales.

Este año, el Ejecutivo federal redujo un 30.7 por ciento el presupuesto de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), comparado con el periodo anterior, cuando también sufrió un recorte de capital; entre los programas afectados destaca el de empleo temporal, que permitía a trabajadores del campo participar en la lucha contra los incendios forestales.

Al respecto, el Programa de manejo del fuego de la Conafor reportó que durante el periodo del primero de enero al 21 de noviembre hubo un total de 7 mil 350 siniestros que consumieron 631 mil 175 hectáreas, de las cuales 94 mil 034 tuvieron un impacto severo, que implica un tiempo de recuperación mayor de 10 años. Entre las principales causas de los incendios fue detectado que el 29 por ciento fueron provocados y el 22 estuvieron relacionados con actividades agrícolas.

Para Raúl Ortiz Pulido resulta necesario que todos los órdenes de gobierno en el planeta reconozcan que existe una crisis que debe ser atendida y que destinen de manera eficiente los recursos de sus naciones en implementar acciones que reduzcan el sufrimiento humano que se está viviendo.

“Hay que entender que este problema no es local, sino global. Si esto no se enfoca de esa manera, por mucho que se haga en un solo sitio no se va a resolver, pero es responsabilidad de todos nosotros el atender este tipo de acciones y pedir que las autoridades no las dejen”, enfatizó el ecólogo, quien fundó la empresa Magos de los Bosques con el fin de crear grandes áreas reforestadas que hayan sido apadrinadas por la ciudadanía.

Para Ortiz Pulido, es imperativo que la ciudadanía sea consciente del papel que juega en las afectaciones a la Tierra y que realice labores para mitigar su huella ecológica, como la creación de jardines polinizadores, campañas de reforestación acorde con la flora endémica de donde residen, separar la basura, disminuir el consumo de productos ganaderos (carne, leche, quesos, huevos) y de plásticos o productos de un solo uso, dejar de ocupar los vehículos, así como la adquisición de bienes que no estén más allá de 100 kilómetros de su área laboral.

