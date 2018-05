Ya no habrá besos ni cochinadas en eventos: Fayad

Pachuca.- Luego que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el gobernador Omar Fayad utilizó lenguaje sexista en los eventos de Prospera al dirigirse a los asistentes, el mandatario estatal indicó hoy que ya no usará más ese lenguaje “y ya no voy a dar premios ni de besos ni de cochinada engorde o no engorde”.

Durante el evento de celebración por el Día del Maestro organizado por el SNTE en Pachuca, el gobernador preguntó a asistentes si sabían lo que acababa de decir el secretario general del sindicato Luis Enrique Morales, y recordó que anteriormente hacía preguntas al público y les daba premio, “a nivel de chunga, de fiesta, de pasarnos un rato agradable” les ofrecía premio o cochina, y dos tipos de cochinada una que engorda y otra que no, haciendo alusión a un chocolate.

“Les da risa pero acabé en los tribunales, una vez que me llevaron a los tribunales, dicto sentencia el tribunal, me absolvió de los cargos y acusaciones electorales, resolvió que yo no estaba cometiendo nada fuera de la ley. Ah, pero me acusó de lenguaje sexista, se los juro”, refirió y señaló que en sus eventos ya no usará ese lenguaje ni ofrecerá premios.

